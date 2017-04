"Houston, we have a problem": hét foute citaat van vorige eeuw

Door:

'Houston, we have a problem'. Heel Amerika gebruikt al decennialang deze quote voor om het even wat er enigszins verkeerd loopt. Ook in onze contreien tiert de iconische uitspraak welig. Maar... er is inderdaad een probleem: ze klopt historisch gezien niet.

Op 13 april 1970 - gisteren 47 jaar geleden - kreeg de Apollo 13 op weg naar de maan af te rekenen met een explosie aan boord. Een ernstig probleem uiteraard voor astronauten Jim Lovell (commandant), Jack Swigert (piloot van de commando-module) en Fred Haise (piloot van de maanlander). Swigert rapporteerde als eerste aan de basis op aarde: "Okay, Houson, we've had a problem here" (Oké, Houston, we hebben hier een probleem gehad). De controlekamer antwoordde: "This is Houston. Say again, please." (Houston hier, herhaal eens alsjeblief). Waarop Lovell in de ruimte overnam en zei: "Uh, Houston, we've had a problem".



Dat is woordelijk het gesprek zoals het toen in werkelijkheid plaatsvond. Niemand zei dus "Houston, we hebben een probleem", maar wél "We hebben een probleem gehad". Een taalkundig nuanceverschil: de astronauten gaven zo aan dat het probleem achter hen lag, wat dan ook weer niet klopte, want de missie moest afgebroken worden.

Volgens de Houston Chronicle is de foutieve quote te wijten aan de film 'Apollo 13' uit 1995 van regisseur Ron Howard. Acteur Tom Hanks spreekt daarin wel degelijk de zin 'Houston, we have a problem' uit, wat cinematografisch veel spannender is omdat het euvel zich - ook taalkundig - op dat moment nog altijd aan het afspelen is. Een van de scenaristen, William Broyles Jr., gaf toe dat hij daarom de historische melding wijzigde.



Taalkundeprofessor Naomi S Baron zegt dat het bovendien logisch is dat in de film het woordje 'okay' werd weggelaten. Dat was wel nuttig voor de controlepost in Houston om hun aandacht te trekken maar niet meteen voor de filmkijker. Baron dacht overigens zelf altijd dat de uitspraak correct geciteerd werd, tot ze deze week door de Washington Post om haar linguïstische interpretatie werd gevraagd.



De film met Tom Hanks is dus de schuldige? Toch niet. In 1983 was 'Houston, we have a problem' de titel van een wekelijkse radio-uitzending van NASA zelf. Maar ook dáár zou niet de oorsprong van de aangepaste quote liggen. De zinsnede gaat nóg verder terug in de tijd. In 1974 al bracht Universal Television een tv-film uit over de missie van de Apollo 13. Aan de Washington Post zei de ontgoochelde astronaut Lovell daarover dat die "fictief" was en "van slechte smaak getuigde". De titel van de tv-film? Die luidde: "Houston, we have a problem".