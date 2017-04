Legerfans kopen tank op eBay en doen dan ongelooflijke ontdekking: "Zouden we dit mogen houden?"

Sven Van Malderen

12/04/17 - 20u21 Bron: Daily Mail

© Kos.

Wat kan u zoal verwachten van een tank die u voor 35.000 euro op eBay koopt? Veel blijkbaar. Legerfans Nick Mead en Todd Chamberlain voelden iets steken in het brandstofcompartiment en dachten dat ze enkele verroeste geweren zouden bovenhalen. Hun verbazing was groot toen het om goudstaven ter waarde van twee miljoen pond (2,3 miljoen euro) bleek te gaan.

Het duo uit het Britse plaatsje Helmdon haalde er de camera bij toen ze op 'schattenjacht' gingen. "Wat gaan we met die wapens doen?", vroeg Mead. Geen onlogische vraag omdat ze eerder al munitie gevonden hadden, maar al snel kwam het besef: "Eén ding is zeker: dit zijn geen geweren. Is het wat ik denk dat het is? Hoe zwaar is het? Echt? Is dit goud? Verdorie, het moet wel vijf of zes kilo zijn. En zo veel! Wat gaan we er mee doen? Ik kan mijn ogen niet geloven. Hoeveel zou dit waard zijn? En vanwaar komen ze? Koeweit of Irak waarschijnlijk. Dit is beter dan puppy's hebben! Ongelooflijk."



"Ik had nooit gedacht dat ik ooit goudstaven in een tank zou vinden", vertelt Mead tegen de camera. "Echt ongelooflijk. Maar we moeten de politie bellen, dit kan wel eens honderdduizenden of miljoenen pond waard zijn. Ik wil niet dat dat hier blijft rondslingeren. We zullen een ontvangstbewijs krijgen en hopelijk zullen we het dan mogen houden. Zit die kans er überhaupt in?" Buiten het zicht van de camera antwoordt iemand: "Absoluut niet."



Nooit de buit ontdekt

De tank was eerder in het bezit van Joe Hewes. Hij verving de rupsbanden en herstelde de motor, zonder ooit de waardevolle buit te ontdekken. Mead tikte de tank op de kop in ruil voor een legertruck en een kanon. Een kleine moeite voor iemand die als verzamelaar zelf 150 militaire voertuigen in stock staan heeft.



"We wisten niet wat we er moesten mee doen", verklaarde Chamberlain bij 'The Sun'. "We konden moeilijk met vijf goudstaven naar Cash Converters gaan, dus hebben we de politie gebeld."



"Land Rover voor mijn zus"

"We weten dat de tank in Irak gebold heeft en we gokken dat de goudstaven uit Koeweit komen", voegt Mead eraan toe. "We waren allemaal druk aan het fantaseren over waar we ons geld zouden aan uitgeven. Mijn zus zag een Land Rover zitten en ik wilde een Rolls Royce Phantom omtoveren tot een pick-uptruck."



De exacte geschiedenis van de tank nagaan is onbegonnen werk. Intussen is het wel duidelijk dat het om een Chinese kopie van de Russische T-54 gaat. Het voertuig werd in het begin van de jaren tachtig gebouwd en heeft minder dan 2.500 kilometer op de teller staan.



"Buitenkansje"

"Het idee was om een 'From Russia with love'-feestje te houden, waar mensen dan met drie Russische tanks zouden kunnen rijden. Om de drie dagen check ik op eBay of er interessante militaire voertuigen te koop staan. Dit exemplaar was een buitenkansje, normaal kost zoiets tussen 12.000 en 70.000 euro. Dus dan mag ik met 35.000 euro niet klagen."



Allicht zal nu onderzocht worden of de goudstaven gelinkt kunnen worden aan een diefstal tijdens de Golfoorlog van 1990. "Het is allemaal nog heel onduidelijk op dit moment. Wat gaat er nu gebeuren? Zullen we nog een vindersloon krijgen? Geen flauw idee. Maar ik besef wel dat we die twee miljoen niet zullen mogen houden."



"Nu het nieuws bekend is, heb ik wel al enkele vreemde telefoontjes gekregen. Een zogenaamde Britse kolonel beweerde zelfs dat het allemaal van hem is."