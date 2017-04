Zij stond wél vrijwillig haar plaats in het vliegtuig af en cashte zo 11.000 dollar (plus tien tips om ook zo te scoren)

© reuters.

De beelden van dokter David Dao die door de politie zondag zo goed als knock-out het vliegtuig werd uitgesleept, gingen de wereld rond en zorgden tot in het Witte Huis voor verontwaardiging. De arme passagier wou zijn plaats niet afstaan voor een personeelslid van United Airlines en betaalde daar een zware prijs voor. Maar het kan ook anders: columniste Laura Begley Bloom rijfde afgelopen weekend 11.000 dollar binnen omdat zij en haar gezin wél hun overboekte zitjes opgaven.

Laura Begley Bloom. © Twitter.

Laura Begley Bloom is een Amerikaanse autoriteit in de reis- en lifestylesector. In een column voor Forbes schrijft ze dat ze dit weekend tot drie keer toe een goede deal kon sluiten met Delta Airlines, die de vluchten van New York City naar Florida blijkbaar stevig overboekt had. Dat had vooral te maken met het stormweer vorige week in de regio, waardoor duizenden vluchten afgelast werden.



"Hier is waarom ik nu niet meer zo'n snob ben als het gaat om eraf gesmeten te worden", begint ze haar verhaal. Bloom vertelt dat zij ze wel kent, de mensen die er haast hun beroep van maken om van het vliegtuig gestampt te worden. "Maar toch heb ik altijd wat gespot met reizigers die hun zitje afstaan in ruil voor een tegoedbon. Niet mijn ding."



"Niks kan ons tegenhouden"

Maar vrijdagochtend bracht verandering in haar houding, toen ze van New York naar Florida zou vliegen met haar echtgenoot en dochter. De vlucht had al uren vertraging opgelopen en maar liefst 60 passagiers stonden op standby. Delta begon daarom vrijwilligers te zoeken die tegen betaling een andere vlucht wilden nemen. "Ik gaf geen krimp. Met mijn man en mijn dochter vlogen we naar Fort Lauderdale voor een familiebezoek, en wat mij betrof, zou niks ons tegenhouden."



Toen de voorgestelde compensaties opliepen tot 900 dollar per ticket - in de vorm van geschenkbonnen allerhande - kon Blooms echtgenoot haar toch overtuigen om een en ander te herzien. De man stelde Delta voor om hun tickets in te ruilen voor een waarde van 1.500 dollar per stuk. De vliegtuigmaatschappij schikte uiteindelijk voor 1.350 dollar per ticket, of 4.050 dollar voor het gezin. Ze zagen verder zelfs nog af van een hotelkamer en een diner, omdat ze op amper tien minuten van de luchthaven LaGuardia wonen. Ze herboekten naar zaterdagavond.



Bingo!

Toen begon alles opnieuw: Delta zocht vrijwilligers om de overboekte vlucht te skippen. Prijzen begonnen aan 300 dollar maar liepen op tot 1.300 dollar. "Bingo! Dat aanbod aanvaardden we." Ze kregen ook nog eens voor 15 dollar per persoon te eten en een taxirit heen-terug om zondag te kunnen vliegen. Alweer zo'n 4.000 dollar gecasht en de vele dankbetuigingen van andere passagiers erbovenop!



Nog kwam er geen einde aan de lucratieve deals met Delta met Bloom. Omdat de vluchten naar Florida tot dinsdag overboekt bleken, stelde het gezin voor om hun trip gewoon af te gelasten. Zo geschiedde, en ze kregen nog eens 1.000 dollar per ticket. Uiteraard werden hun oorspronkelijke vliegtickets óók terugbetaald. De rekening klopt: hun reis viel in het water, maar de compensatie van 11.000 dollar is eerder gul te noemen.



Horrorverhalen

"Toegegeven, dit pakte niet zo mooi uit voor alle passagiers", besluit Bloom. "We hebben horrorverhalen gehoord van gezinnen met kleine kinderen die in de luchthaven moesten slapen, van gemiste trouwfeesten en begrafenissen. Geen enkele geschenkbon kon zoiets goedmaken. Maar wij mogen niet klagen." Als toemaatje geeft Laura Begley Bloom nog tien gouden tips om zoveel mogelijk compensatie uit de brand te slepen.