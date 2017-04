Drugsverslaafde python moet naar afkickcentrum

EB

11/04/17 - 17u32 Bron: Belga

Archiefbeeld. © thinkstock.

De Australische politie heeft een python naar een afkickkliniek gestuurd. De 2 meter lange slang was gevonden bij een inval in een drugslab. Via zijn huid had hij de designerdrug methamfetamine ('crystal meth') binnengekregen.