Vicky (31) was gek op fitnessen, maar toen ze trainde met twee keer haar eigen gewicht in haar nek ging het fout

Koen Van De Sype

11/04/17 - 14u40 Bron: The Mirror, The Sun

Een brandweervrouw die niets liever deed dan zichzelf te overtreffen in de fitnesszaal, heeft dat duur moeten betalen. Toen ze een oefening deed met 130 kilogram in haar nek, ging het mis.

Op 17 maart ging het mis. "Ik deed een oefening waarbij ik op en af een aerobicsstep stapte, met een gewicht van 130 kilogram in mijn nek", vertelt ze zelf. "Toen ik op zeker moment naar beneden stapte, verloor ik mijn evenwicht en door het gewicht van de bar in mijn nek, viel ik voorover in plaats van achterover. Daardoor plooide ik helemaal dubbel. Het was een beetje als je tenen aanraken met gestekte benen en iemand die je nog een extra zet geeft. De pijn was verschroeiend."



Dokter

Ze werd meteen naar het Aintree University Hospital gebracht in Liverpool. Daar onderging ze een operatie van vier uur. Toen ze weer wakker werd, had de dokter slecht nieuws. Ze had twee wervels gebroken in haar rug en een ontwrichting die haar ruggengraat beschadigd had. Ze was verlamd vanaf haar middel naar beneden. En de arts dacht niet dat ze ooit nog zou kunnen lopen.