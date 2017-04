Zo hoort je drol eruit te zien

Simone van Zwienen

Ronde harde dropjes, een maïskolf, een serie losse worstjes of is je grote boodschap glad, zacht en smeuïg? Volgens de stoelgangdeskundigen van het pop-up PoepPaleis dat morgen de deur opent in het Nederlandse Amersfoort trekken we veel te snel door en weten we niet eens hoe een goede drol eruit ziet.

Deskundigen hebben in totaal zeven soorten drollen op een rij gezet. "Stoelgang zegt veel over onze gezondheid. We kijken wel achterom, maar niet zo goed. Daarom is het nodig dat we er eens expliciet naar gaan kijken en het erover hebben", stellen initiatiefneemsters Tessie Vilé en Nieske Castelein uit Utrecht, die met hun expositie het 'poeptaboe' in Nederland willen doorbreken. "Het is eigenlijk heel gek dat iets dat zo alledaags is, met zo veel gêne omgeven is. Daarmee mis je ook de mogelijkheid om op tijd aan de bel te trekken en problemen in een vroeg stadium te voorkomen."



'Een grote boodschap doen' gaat zeker niet altijd goed. Zeker 100.000 kinderen met ontlastingproblemen zijn onder behandeling van een arts en Nederland heeft 2 miljoen buikpatiënten. "De zeven vastgestelde drolsoorten komen uit de Bristol Stoelgangschaal, de internationale norm die dokters ook gebruiken om een eerste visuele inschatting te maken hoe het met iemand gaat. Er zijn natuurlijk veel meer poepvormen, maar dit zijn de meest voorkomende."

1. Ronde harde dropjes

Vanmorgen een serie ronde harde dropjes neergelegd, die ook wat weg hebben van konijnenkeutels? Dat betekent dat je niet genoeg vocht binnen krijgt. Je zult meer en regelmatiger moeten drinken.



2. Aan elkaar geplakte dropjes

Wie een serie aan elkaar geplakte dropjes wist te brouwen doet het al iets beter, maar het verdient nog geen schoonheidsprijs. De dropjes zijn droog en hard, dus je gevoeg doen gaat niet makkelijk.



3. Maïskolf

Ziet je grote boodschap eruit als een maïskolf, beetje zacht en gebobbeld? Prima.



4. Worst

Wie het echt goed wil doen draait een worst. Een goede drol kenmerkt zich door een gladde, zachte en smeuïge structuur. En dat ontlast goed. Het liefst heeft deze worst ook nog een normaal bruine kleur, niet te licht en niet te donker.



5. Zachte klodders

Last van zachte klodders die je snel uitscheidt? Die moet je niet elke dag hebben. Houden de klodders langer aan, dan is het raadzaam om een dokter op te zoeken.



6. Zachte brij

Wie een zachte brij ontdekt vermengd met harde stukjes kan de stempel 'goede poep' wel vergeten.



7. Jus

Ziet het eruit als jus en komt het er snel uit? Dan heb je vermoedelijk iets raars gegeten. Zo hoort het er niet uit te zien.