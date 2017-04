Megafan van kipnuggets post een van de populairste tweets ooit

© Twitter.

Carter Wilkerson is dol op kipnuggets en dat weet nu ook de Twitterwereld. De Amerikaanse tiener vroeg fastfoodketen Wendy's hoeveel retweets zij wensten om hem een jaar lang gratis van chicken nuggets te voorzien. 18 miljoen? Geen probleem, tweette Wilkerson. Daar is hij nog lang niet, maar Wendy's gaf al wel toe dat ze de huidige 2,5 miljoen retweets totaal niet hadden verwacht.

De 16-jarige kerel uit Reno in de staat Nevada is meteen de auteur van een van de populairste tweets ooit. Carter Wilkerson nam de 18 miljoen retweets - het als grap bedoelde antwoord van Wendy's - serieus en gíng ervoor: "Consider it done". Met een eenvoudige tweet 'Help me, aub, een man heeft zijn nuggs nodig' kon hij inmiddels al bijna 2,5 miljoen twitteraars overtuigen om mee te werken aan zijn uiteindelijke doel van een duizelingwekkende 18 miljoen retweets. Dat komt neer op zo'n 5,8 procent van de 313 miljoen actieve Twittergebruikers op maandbasis.



Het absolute record staat nog altijd op naam van Ellen DeGeneres. Haar Oscarselfie met een rist beroemdheden uit 2014 werd 3,3 miljoen keer geretweet. Dan volgt Louis Tomlinsons bromance-tweet gericht aan One Direction-collega Harry Styles (2011, bijna 2,5 miljoen retweets). Maar Wilkerson zit die laatste dus al na een paar dagen op de hielen.



Dé vraag is nu of dit al dan niet een straffe marketingstunt is van Wendy's. Net zoals DeGeneres' selfie achteraf toch niet zo spontaan bleek - Samsung zat er mee achter - zou het ook hier kunnen gaan om een onbetaalbare social media-campagne. Wendy's staat erom bekend sterk te zijn het bespelen van Twitter en co. In elk geval berekende een gebruiker dat een gemiddelde portie kipnuggets per dag Wendy's op jaarbasis 487,50 dollar zou kosten, terwijl de reclame op Twitter kan geschat worden op zeker 72.000 dollar.



Andere bedrijven sprongen alvast mee op de kar. Zo mag Wilkerson gratis naar een Wendy's waar ook ter wereld vliegen als hij de 18 miljoen retweets haalt. En ligt er een zalige matras te wachten voor wanneer hij al die kipnuggets naar binnen speelt.