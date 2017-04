Naakt naar kunst kijken in Nederlands museum

Bewerkt door EB

10/04/17 - 17u38 Bron: ANP

Archiefbeeld. © ap.

In navolging van het Montreal Museum of Fine Arts in Canada, organiseert de Kunsthal in Rotterdam eind juni ook een rondleiding voor mensen die de tentoonstelling van het werk van Robert Mapplethorpe in hun blootje willen bezoeken. De datum staat nog niet vast, aldus een woordvoerster in reactie op een bericht op de AD-site.

Vanaf 22 april is in de Kunsthal Rotterdam een retrospectief van kunstenaar/fotograaf Mapplethorpe (1946 - 1989) te bewonderen. "Ruim twee decennia na zijn dood leidt zijn werk nog altijd tot controverse en schuurt het tegen de grenzen van wat artistiek mogelijk is", aldus het museum.



De expositie was eerder al in Los Angeles te zien (maar aldaar uitsluitend aangekleed te bezoeken) en dus in het Canadese Montreal, waar men bedacht dat het interessant zou kunnen zijn het werk van Mapplethorpe zonder kleding te beleven. Er kwamen in oktober vorig jaar circa honderd belangstellenden op af.



De Kunsthal plant vooralsnog één 'naakte rondleiding', maar bij grote belangstelling kan dat veranderen. De naaktlopers moeten overigens niet op een blote gids rekenen. Lees ook Kunstenares ontbloot zichzelf voor naaktschilderij en wordt opgepakt

Duidelijk genoeg? Kunstenares protesteert naakt aan de Dom in Keulen

Dit zijn de 16 musea met de grootste funfactor Kunstenaar/fotograaf Mapplethorpe (1946 - 1989). Zelfportret uit 1980. © RV.