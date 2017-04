Opmerkelijk: dief steelt fiets terwijl bewoners rustig zitten te eten

Tom Vierendeels

10/04/17 - 15u18

video Een schroomloze dief is eergisteravond rond 22.30 uur aan de haal gegaan met een fiets in de Onegem in Aalst, tegenover bed & breakfast Aalsters Genot. Bewoner Philip Ryckeboer plaatste de hallucinante beelden van de bewakingscamera's online in de hoop de dader te identificeren.