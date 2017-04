Shit happens: cabriobestuurder ondervindt het aan den lijve

SPS

10/04/17 - 14u16 Bron: ANP

© politie.

Een 53-jarige automobilist heeft ontdekt dat hij met zijn cabrio misschien uit de buurt moet blijven van mestkarren. De man en zijn veertienjarige dochter hadden na een ritje door de Duitse deelstaat Beieren zowel een douche als een nieuwe auto nodig.

Het duo reed zaterdag door de gemeente Altomünster toen een tegemoetkomende boer met een mestwagen moest uitwijken voor een geparkeerde auto. Daarbij gutste het stinkende goedje in de open wagen. De mestkar bleek niet goed afgesloten te zijn geweest.



Vader en dochter waren "gebruind en hadden een douche nodig'', zei een politiewoordvoerder vandaag. Ze raakten verder niet gewond, maar de auto is volgens de politie onbruikbaar geworden. De woordvoerder reageerde laconiek op het voorval: "Shit happens.''