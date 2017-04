Minnaar en overspelige vrouw blijven in elkaar haken

Bewerkt door Eric Belsack

10/04/17

© kos.

video Een overspelige Keniaanse vrouw zal haar escapade naar Nigeria niet licht vergeten. Een amoureuze ontmoeting met haar jonge minnaar eindigde in een nachtmerrie nadat zij en haar lover in elkaar bleven haken tijdens het liefdesspel. Onder luid gehoon van talrijke omstanders werd het verboden koppel op hun liefdesbed naar het hospitaal gedragen. Er is sprake van zwarte magie.

Het merkwaardige incident gebeurde in het Explor-Inn Hotel in Nigeria. Daar gaven de vrouw en haar minnaar zich over aan een stomende vrijpartij. Tot plots uit hun kamer een hartverscheurend gehuil opsteeg.



Omwonenden van het hotel schoten te hulp. Uit hun getuigenis blijkt dat de vrouw immense pijnen doorstond omdat haar partner in haar was blijven vastzitten.



Het koppel werd met bed en al naar het dichtstbijzijnde hotel gebracht. Om de ergste schaamte te doorstaan, had de vrouw haar hoofd met een deken bedekt. Nam niet weg dat de omstanders hen op luid gejoel onthaalden. Hoe en of het probleem werd opgelost, is niet bekend.



Zwarte magie

Intussen gaat het gerucht dat er 'magun' in het spel is. Dit is een brouwsel dat de vrouw kreeg toegediend door haar wettige echtgenoot om te verhinderen dat zij hem zou bedriegen. Straf spul, blijkbaar, die 'magun'.