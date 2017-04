'Harde' beelden: Rus giet auto van zijn vrouw vol beton

Bewerkt door Eric Belsack

10/04/17 - 12u01 Bron: Weird Russia

video De wedstrijd van een Russische supermarktketen heeft geleid tot een echtelijke ruzie die zwaar uit de hand is gelopen. In zoverre dat een man uit Sint-Petersburg de auto van zijn echtgenote vol beton heeft gegoten.

De supermarkt 'Verny' ('Trouw' in het Nederlands) lanceerde zopas een campagne onder het motto 'Wees trouw'. Aan de campagne wordt een grote wedstrijd verbonden. Al wie zijn familienaam laat veranderen in 'Verny' of 'Vernaya' (voor de vrouwen) maakt sowieso aanspraak op een geldprijs van 50.000 roebel of zo'n 825 euro. Onder de deelnemers worden ook nog eens een Skoda Oktavia en een Skoda Rapid verloot. Maar daar blijft het niet bij: de grote winnaar van de wedstrijd sleept een appartement in Moskou in de wacht.



Een vrouw uit Sint-Petersburg kon blijkbaar niet aan de verleiding weerstaan en liet haar familienaam veranderen in Vernaya. Dit was evenwel niet naar de zin van haar echtgenoot. Hij vond dit getuigen van weinig respect voor haar familie en nam wraak door haar auto vol te storten met een lading beton. Om zijn punt helemáál te maken, deed hij dit voor een vestiging van het Verny-warenhuis.