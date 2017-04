Niet voor angsthazen: in dit zwembad hang je 40 verdiepingen boven de grond

SPS

Een 'sky pool', 40 verdiepingen boven de begane grond? De architecten van de Market Square Tower in het Amerikaanse Houston vonden dat precies wel een goed idee. Wie hoogtevrees heeft, houdt het misschien beter bij pootjebaden aan de Belgische kust.



Enkele cijfers: het zwembad bevindt zich op de veertigste verdieping, op een hoogte van zo'n 150 meter. Het plexiglas is maar liefst 20 centimeter dik, zodat het zeker niet kan breken. Enkel huurders kunnen het zwembad gebruiken. En wie in de woontoren wil wonen, moet minstens 2.000 dollar per maand betalen. Wie een penthouse in de bovenste verdiepingen wil huren, betaalt tot 15.000 dollar.