Pas afgestudeerde Emilie wil weeskind adopteren. "Ik kreeg hem in m'n armen op zijn moeders begrafenis"

9/04/17 - 16u32 Bron: mirror.co.uk

Emilie en Adam © Facebook Emilie Larter.

Op haar 22ste wilde de Britse Emilie Larter (25) de wereld ontdekken. Ze boekte een reis naar Oeganda waar ze vrijwilligerswerk deed. Maar wanneer ze Adam (5) ontmoette, veranderde alles. "Toen ze Adam tijdens de begrafenis van zijn moeder in mijn armen legden, besloot ik om hem te adopteren."

Emilie was net afgestudeerd als leerkracht, maar een kind was geen nabije toekomstdroom. "Ik wilde de wereld ontdekken en boekte een reis van twee maanden naar Oeganda", verklaart ze aan het Britse dagblad Mirror. Ze werkte er als vrijwilligster in een plaatselijk weeshuis.



Begrafenis

Na een maand werd Emilie opgebeld met de opdracht om een kind in nood te helpen. In het dorpje Butagaya kwam ze terecht op een begrafenis van een moeder die zeven kinderen achterliet. Het jongste was amper vijf jaar. "Er was niemand die voor hem wilde zorgen, dus werd hij aan het weeshuis toegekend. Ze legden hem in mijn armen", getuigt Emilie. "Ik was op slag verliefd." © Facebook Emilie Larter.

Emilie noemde het kind Adam. "Hij sliep in een wieg naast mijn bed en ik was alle dagen bij hem", aldus Emilie. De net afgestudeerde studente ervoer al vlug dat een kind opvoeden in Oeganda niet gemakkelijk is. Naast een muggenplaag, was Emilie afhankelijk van zonne-energie en was er geen stromend water. Dat moest ze met jerrycans uit een afgelegen boorgat gaan halen. Desondanks vond Emilie het geweldig om Adam bezig te zien. Ze verlengde haar verblijf met twee maanden. "Hij huilde als ik hem alleen liet. Iedereen raadde me aan om met niet emotioneel te hechten aan Adam, maar dat kon ik niet laten."



Vliegtickets

Vanwege haar diploma-uitreiking en een huwelijk, moest Emilie geregeld terugreizen naar Groot-Brittannië. Om de vliegtickets te kunnen blijven betalen, combineerde Emilie tijdens het verblijf in haar thuisland drie jobs: lesgeven, zorgverlening en horeca. Emilie: "Soms werkte ik zeven dagen aan een stuk door. Een paar maanden later kon ik Adam opnieuw bezoeken voor enkele weken, tot mijn geld weer op was." Zo reisde Emilie verschillende keren op en af. In de tussentijd stuurde de manager van het weeshuis haar filmpjes, bijvoorbeeld van Adams eerste stapjes. © Facebook Emilie Larter.