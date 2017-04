'Smartwieg' van Ford moet huilbaby's laten doorslapen

Door: redactie

9/04/17 - 03u15

De 'smartwieg' getiteld 'Max Motor Dreams' van Ford, die de ervaring van een rijdende auto nabootst. Huilbaby's die 's nachts niet goed doorslapen worden vaak rustig door een ritje in de auto. © Ford.

Radeloos met je baby de auto in stappen en doelloos rondrijden om hem in slaap te krijgen? Het is niet meer nodig, als het aan Ford ligt. De autofabrikant heeft een wieg ontworpen die net als een auto de geheime combinatie weet om een baby in slaap te laten vallen.

De Max Motor Dreams heeft luidsprekers die het brommend geluid van een motor geven, wiebelt zachtjes heen en weer en heeft zelfs lampjes die voorbijschietende lantaarnpalen moeten voorstellen. De wieg draagt een prominent Ford-logo en is ontworpen voor een reclamecampagne.



Autowieg

Ford kreeg echter zo veel reacties van oververmoeide jonge ouders dat de autofabrikant de wieg in productie wil nemen. In een persbericht zegt de automaker dat ouders van een pasgeborene het eerste jaar het equivalent van 44 dagen aan slaap verliezen. "Ouders zijn wanhopig op zoek naar een goede nacht. Maar ook al doet een ritje in de auto wonderen om de baby in slaap te krijgen, die arme ouders moeten nog wel wakker en alert zijn achter het stuur", aldus ontwerper Alejandro López Bravo. Die problemen moet de 'autowieg' dus gaan oplossen.



Snoo-wieg

Eerder dit jaar kwam in de Verenigde Staten al de Snoo op de markt, een andere 'smartwieg'. Dat babybedje registreert als een baby huilt en reageert daarop met wiegende bewegingen en 'white noise', geluiden die rustgevend moeten werken. De wieg is het geesteskind van Harvey Karp, een kinderarts die gespecialiseerd is in slaap van baby's. Hij werd beroemd om zijn methode waarmee hij zegt elke baby in slaap te kunnen brengen. De Snoo-wieg kost ruim duizend euro. Hoeveel de Ford-wieg gaat kosten is nog niet bekend.