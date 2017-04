Italiaanse tiener vlucht voor uithuwelijking door strenggelovige Egyptische ouders

AJA

Rashida is 15 jaar oud, woont haar hele leven al in de Italiaanse stad Turijn en ze haalt goede punten op school. Een beschrijving van een goede leerling, toch belde het meisje naar 114, het Italiaanse noodnummer voor kinderen. De reden? Haar Egyptische ouders wilden haar uithuwelijken.





"Ze willen me uithuwelijken aan een veel oudere man", snikte de vijftienjarige Rashida toen ze naar het noodnummer belde. Eerder vertelde het meisje met Egyptische roots aan haar vriendinnen dat haar ouders voor haar een vijfentwintigjarige echtgenoot hadden uitgezocht. Zij raadden haar aan om hulp te zoeken.



De ouders van Rashida, afkomstig uit Egypte, zijn strenggelovige moslims en verboden het meisje om nog naar buiten te gaan. Zelfs als ze naar school ging, werd ze begeleid door haar vader of moeder. School zou trouwens ook niet meer nodig zijn, eenmaal getrouwd.



Na het telefoontje zocht de politie Rashida op en praatte een tijdlang met haar schooldirecteur. Het meisje vertelde dat ze bang was en dat ze haar ouders niet op andere gedachten kon brengen. Het verlovingsfeest stond drie dagen later al gepland.



Na haar vlucht, kon de tiener direct terecht in een opvangtehuis, waar ze momenteel nog steeds verblijft. Volgens de betrokken agenten is Rashida heel blij dat ze nog steeds naar school kan gaan.

Niet de enige tiener die zich afkeert van strenge Islamitische ouders Dit is lang niet het enige geval in Italië van tieners die zich van hun streng Islamitische ouders afkeren. Deze week nog werd ontdekt dat een meisje uit het Noord-Italiaanse Pavia door haar Marokkaanse ouders en broer werd mishandeld, omdat ze zich te westers gedroeg.



Een week eerder kwam ook naar buiten dat in Bologna een moeder uit Bangladesh voor straf haar veertienjarige dochter had kaalgeschoren, omdat ze weigerde een hoodddoek te dragen. Het meisje is ook geboren in Italië en ook hier gedroeg het meisje zich te westers volgens haar ouders.



Beide tieners zijn momenteel uit huis geplaatst en wonen voorlopig in een opvangcentrum.