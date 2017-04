Man verliest teelbal bij poging om binnen te sluipen in dierentuin van Amsterdam

TMA

8/04/17 Bron: Belga

Een man is onlangs een teelbal kwijtgeraakt bij een poging om binnen te dringen in Artis, de dierentuin in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. De man liep de pijnlijke verwonding op toen hij zichzelf op het hek had gespietst. Dat heeft de directeur van de dierentuin gezegd in de Nederlandse krant Het Parool.