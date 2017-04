"Je had twee goede kerels, maar je hebt het verneukt": bedrogen mannen lokken hun liefje in hinderlaag

Sven Van Malderen

7/04/17 - 16u09 Bron: Daily Mail

Wat te doen als u ontdekt dat uw partner u bedriegt? Deze twee heren hoefden er niet al te lang over na te denken: ze sloegen de handen in elkaar en zetten hun 'grote liefde' voor schut op haar werkplek.

Terwijl de ene deed alsof hij haar ten huwelijk zou vragen, zou de andere 'toevallig' ook het restaurant binnenlopen. Haar collega's reageerden in eerste instantie dolenthousiast toen ze zagen dat hij voor haar op zijn knie ging. Op de beelden is echter te zien dat 'de romanticus' nerveuze tijden beleeft. Hij had zijn kompaan duidelijk sneller bij zich verwacht en moet tijd zien te rekken.



Uiteindelijk maakt nummer twee toch zijn entree en komt de aap uit de mouw. "Je had verdomme twee goede kerels, maar je hebt het verneukt", klonk het uit zijn mond. Als een dief in de nacht muist de dame er vervolgens vanonder.



De mannen maakten nadien duidelijk dat ze maandenlang met hen allebei afgesproken heeft. Een van hen beweerde zelfs dat hij een wagen voor haar gekocht had.