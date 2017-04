Jong meisje gevonden tussen de apen: "Ze kroop naakt op handen en voeten en kon niet spreken"

maaikevandencruyce

7/04/17 - 16u30 Bron: The Times, The Guardian

Het meisje werd in het bos gevonden en gedroeg zich als een wild dier. © ap.

India Een meisje van ongeveer 10 tot 12 jaar oud is gevonden in een bos te midden van een troep apen. Ze had geen kleren aan en was uitgehongerd. De Indiase politie doorzoekt dossiers van vermiste kinderen om zo het meisje te kunnen identificeren en de bizarre zaak te onderzoeken.

Een paar jaar geleden werd het meisje door lokale politie gespot in het 'Katarniaghat wildlife sanctuary', een natuurreservaat ten noorden van de Indiase staat Uttar Pradesh. Ze was omringd door apen en begon te krijsen bij het zien van de politie patrouille en vluchtte op handen en voeten weg. Ze konden haar niet benaderen. Na lange tijd sloeg de politie er in om het meisje in de val te lokken en werd ze naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Lees ook Ondeugende chimpansee bekogelt onfortuinlijke oma met uitwerpselen. Ouch!

Wild dier

"Ze liep als een wild dier op handen en voeten en at van de grond. Littekens op haar huid lieten uitschijnen dat ze al een tijdje tussen de apen leefde", bevestigt DK Singh, medisch hoofd van het lokale ziekenhuis nadat het meisje werd binnengebracht. Na haar behandeling begon ze terug normaal te lopen, maar ze bleef eten op de grond gooien om het vervolgens op te eten met haar mond. "Ze kan nog steeds niet praten, maar glimlacht als ik tegen haar spreek. Dat wil zeggen dat ze me wel min of meer begrijpt", aldus DK Singh.

Meisje zonder naam

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat een kind werd geacht te leven tussen de apen. In Engeland beweerde Marina Chapman, 4 jaar geleden, dat ze op jonge leeftijd ontvoerd werd en daarna was gedropt in de jungle. Ze is naar eigen zeggen vijf jaar lang opgevoed door Kappucijnaapjes. Haar verhaal werd gepubliceerd in het boek, 'The girl with no name'.