Passagiers niet blij als ze merken dat ze vliegtuig met leeuwen moeten delen

Door: redactie

7/04/17 - 13u35 Bron: Belga

© Thinkstock.

Zes witte leeuwen, die door de douane werden aangetroffen aan de Afghaans-Pakistaanse grens in de provincie Zuid-Kandahar, hebben een nieuwe thuis gevonden in de zoo van Kaboel. Dat melden medewerkers van die zoo vandaag. Opmerkelijk detail: de leeuwen werden vervoerd in het passagiersruim van een commerciële vliegtuig, met passagiers aan boord.

Twee vrouwtjes en twee mannetjesleeuwen zijn al in de zoo aangekomen en zijn er, tot grote blijdschap van de inwoners van de stad, ondergebracht in het voormalige leeuwenonderkomen dat leegstond, zegt Azizgul Saqib, de directeur van de zoo in Kaboel.



De leeuwen werden vervoerd in de passagierscabine van een commerciële vlucht. Volgens Saqib klaagden de passagiers over de geur, maar de dieren konden omwille van een gebrek aan zuurstof nu eenmaal niet in het ruim van het toestel worden vervoerd.



Een laatste paar leeuwen bevindt zich momenteel nog in het hoofdkwartier van de politie van Kandahar, maar zal snel ook getransporteerd worden naar de zoo, aldus Saqib.



De douane vond de leeuwen vier dagen geleden in een vrachtwagen die fruit vervoerde. De dieren, die lange tijd in kleine kooien werden gehouden, hadden wonden aan de poten. Een dierenarts ontfermde zich over hen en de leeuwen zijn nu beter, zegt Saqib. De politie onderzoekt waar de dieren precies vandaan komen.



De leeuwenverblijfplaats in de zoo van Kaboel staat al drie jaar leeg nadat de laatste leeuw, een vrouwtje, overleed. De zoo heeft nu plannen om het onderkomen uit te breiden en een zwemvijver aan te leggen voor de dieren, die allezes nog jong zijn.