Rouwende moeder gooit lichaam van overleden anorectische dochter in koffer in de zee

Door: redactie

6/04/17 - 01u30 Bron: mirror.co.uk

Videostill van de koffer, waarin het lichaam gevonden werd, op de kade van Rimini. © kos.

De ondervoede resten van het Russische ex-model Katerina Laktionova, 27, werden in een koffer in de zee bij de Italiaanse badplaats Rimini gevonden door lokale vissers. In eerste instantie ging de politie ervan uit dat de resten toebehoorden aan een Duitse vrouw die in februari van een cruiseschip verdwenen was.

Het bleken echter de resten te zijn van het Russische ex-model Katerina Laktionova, die sinds twee jaar samen met haar moeder in Italië woonde. Katerina was toen al geruime tijd ziek. Op het laatst zou het meisje nog maar 35 kilo gewogen hebben. Na haar overlijden hield haar rouwende moeder het dode lichaam van haar dochter nog een week bij zich, zonder iemand op de hoogte te stellen van haar overlijden. Daarna, gek geworden van verdriet, stopte ze het naakte lichaam in een koffer die ze in de zee gooide.



Huid en botten

De koffer werd opgevist door lokale vissers en overgebracht aan de politie, die een onderzoek startte naar de doodsoorzaak van de jonge vrouw. Vissers beschreven haar resten als "slechts huid en botten". De politie bevestigde later dat de doodsoorzaak ondervoeding is geweest. De Russische ambassade in Italië heeft inmiddels alle documenten die nodig zijn om de identiteit van de vrouw vast te stellen aan de politie overgemaakt.



Katerina's moeder, een 48-jarige verpleegster, keerde na de dood van haar dochter terug naar Rusland. Daar nam ze een vriend in vertrouwen, aan wie ze vertelde dat ze na de dood van haar dochter "gek geworden was van verdriet" en haar lichaam uiteindelijk in zee had gegooid. Daarop belde de vriend prompt de politie.



Ernstig ziek

De vrouw zou zich al lang hebben gerealiseerd dat haar dochter ernstig ziek was en had haar al meermaals proberen laten opnemen in het ziekenhuis. Uiteindelijk wilde ze haar ook terug naar Rusland brengen voor een behandeling, maar dat heeft ze dus niet meer gehaald. Volgens haar vader Alexander, een 46-jarige elektricien, leed zijn dochter al aan anorexia toen ze twee jaar geleden met haar moeder naar Italië vertrok. "Ze was een fotomodel, ze zag er prachtig uit. Ze hield haar hele leven lang van dansen. Ik ben geschokt."