Kruidvat stopt met verkoop Hitler-kleurboek

bewerkt door: sam

5/04/17 - 14u35 Bron: Belga

© rv.

De Nederlandse winkelketen Kruidvat, met filialen in België, haalt een kleurboek uit de handel met daarin een afbeelding van Adolf Hitler.

Het gaat om een afbeelding die opgedeeld is in verschillende vakken met letters om het kleuren voor de kinderen te vergemakkelijken.



De gelijkenis met de nazi is alleszins treffend. Zwart haar, een klein dun snorretje, de rechterarm geheven en rond de linkerarm een rode band met in het midden een swastika. Het boek, uitgegeven door het Belgische Trifora, wordt ondertussen niet meer verkocht.



Bij de uitgeverij klinkt het nog dat het gaat om een "vergissing" en het nu lijkt of "de Derde Wereldoorlog is uitgebroken". Het kleurboek was in België nooit verkrijgbaar.