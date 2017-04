Dit is de 'Pink Star', de duurste diamant ooit

Bewerkt door: ADN

De enorme diamant "Pink Star" heeft op een veiling in Hongkong een nieuwe eigenaar gevonden. De Hongkongse juweliersketen Chow Tai Fook veilde de rooskleurige steen vandaag voor 71,2 miljoen dollar (rond de 67 miljoen euro). Dat deelde veilinghuis Sotheby's mee. Indien de bieder met het bedrag over de brug komt, is het de hoogste prijs ooit die iemand voor een diamant betaalde.

De "Pink Star", zo groot als een pruim en het pronkstuk van de juwelenveiling van Sotheby's dit jaar, was drie jaar geleden al voor een nog hogere prijs van 83 miljoen dollar geveild. Omdat de koper later het bedrag niet kon ophoesten, nam het veilinghuis de steen terug.



Het 59,6 karaat zware juweel werd 18 jaar geleden in Zuid-Afrika ontdekt en vervolgens over een periode van twee jaar geslepen en gepolierd. © ap.