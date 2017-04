Getrouwde miljonair vertelt over zijn decadent playboy-leven: "Elke nacht liggen er vier meiden in mijn bed"

Sven Van Malderen

2/04/17

De Australische Hugh Hefner wordt hij genoemd omdat hij steevast omringd wordt door bloedmooie dames. En de wilde zwembadfeestjes bij hem thuis, die ontbreken uiteraard ook niet. Travers Beynon leeft elke dag opnieuw het ultieme playboy-bestaan. Opmerkelijk: zijn vrouw Taesha maakt absoluut geen punt van zijn opmerkelijke levensstijl en ook zijn oudste zoon en dochter vinden het prima zo. Voor het eerst liet 'Candyman' nu de poorten van zijn luxevilla openzwaaien voor een fotograaf en journalist. "Elke nacht liggen er gemiddeld vier vrouwen in mijn bed", klinkt het in het tijdschrift 'Ocean Road'. "Creativiteit is belangrijk, elke week bedenk ik wel een nieuw standje."

Zijn jeugd

"Ik kom van bescheiden komaf. Mijn ouders werkten zich te pletter. Mijn moeder was fulltime moeder en was vaak tot 3 uur 's nachts bezig. Ze was een sterke vrouw, ik heb enorme bewondering voor haar. Mijn oma was nog zo'n voorbeeld voor mij, haar bijnaam was niet voor niets de generaal."



"Ik werd niet geboren met een zilveren lepeltje in mijn mond. Appreciëren wat je hebt en hard werken als je iets wil, dat waren de levenslessen die ik kreeg. Ik vond het belangrijk dat ik mijn vier kinderen dezelfde opvoeding gaf (de voormalige Miss World Ninibeth Leal zette Valentino (18) en Lucciana (15) op de wereld. Taesha schonk hem Velicia (6) en Serafina (5); nvdr). Ze denken niet dat alles zomaar in hun schoot zal vallen."



Modellenwerk leverde hem een pak geld op

"Ik had geen plan B toen ik tijdens het voetballen mijn rug brak, maar plots begonnen de modellenbureaus me op te vrijen. Een Amerikaanse talentenscout was me in Sydney tegen het lijf gelopen en niet veel later tekende ik bij Elite Model Management. Ik pakte mijn koffers en trok naar Miami Beach (Florida), sporten kon ik toch niet meer."



"Mijn eerste modellenjob was voor Levi's Jeans in Mexico City. Het was surreëel. Mijn maten in Melbourne lachten zich kapot, tot ze zagen wat voor succes ik had. Ik verdiende een pak geld, tussen 2.000 en 35.000 dollar per dag. Ik zette een klein stukje opzij voor mezelf om de huur en de boodschappen te betalen, de rest stuurde ik naar mijn ouders zodat ze enkele grote aankopen konden doen en aandelen van hun bedrijf konden kopen. In de buitenwereld leeft het idee dat zij de zaak eerst groot gemaakt hebben en dat ik met de pluimen ging lopen, maar dat is dus niet zo."



Zijn vrouw is blij met de regeling

"Waarom is ze bij mij? Simpel: voor het plezier, dat is verslavend. Je kan auto's en geld hebben zoveel je wil, maar die kick blijft niet lang duren. Gemiddeld liggen er elke nacht vier meiden in mijn bed, maar hier hoor je niemand klagen. Veel slaap komt er niet aan te pas. Zo gedreven ik ben in de zaken- of de sportwereld, zo fel ben ik ook in bed. Ze zijn zot van mijn creativiteit en dat heb je ook nodig om ze allemaal blij te houden. Wekelijks bedenk ik wel een nieuw standje. Ik verwen mijn meiden. Wie goed wil zijn in bed mag niet aan zichzelf denken."



Wat heeft zijn vrouw Taesha Beynan (26) er zelf over te zeggen?

"Tijdens ons eerste afspraakje nam hij me mee naar de McDonald's. Volgens mij deed hij dat om onvoorspelbaar te blijven, niets is normaal bij hem. De volgende keer nam hij me wel mee naar een chic restaurant."



"Er kronkelen altijd andere meiden naast hem. Soms blijven ze hier enkele weken en dan trekken ze verder. Kijk maar op sociale media, daar zie je hoeveel dames zich aan zijn voeten werpen. Maar mij kan het niet schelen, ik ben met hem getrouwd! Hij heeft veel vriendinnetjes, maar slechts één vrouw. Ik ben graag mama, dus extra kinderen zijn zeker welkom."



En zijn vriendin Nisha Downes (21)?

Is Travers wel geschikt als ouder?

"Denken mensen dat ik dat niet kan? Laat me daar dit op zeggen: een rechter kent geen hoederecht toe aan een vader die niet deugt. Het systeem zit zo in elkaar dat mannen altijd de dupe zijn. Zeg wat je wil, maar mijn tienerdochter vindt me een coole papa. Als mensen tegen me zeggen dat ze nog nooit zo'n beleefde kinderen gezien hebben, maakt me dat apetrots."



Zoon Valentino (18) leeft in de villa met zijn vriendin Shona (17)

De 15-jarige Lucciana ziet haar vader graag

"Ik heb een heel goede band met mijn papa. Hij heeft er eindeloos op gehamerd dat we altijd beleefd moeten zijn. Als ik hem wil spreken, stuur ik hem een bericht en maakt hij tijd voor mij. Als ik ouder ben, wil ik een echtgenoot zoals mijn papa. Ik wil twee kinderen en heb zelfs al namen bedacht. Op mijn 26ste wil ik bevallen. Ja, ik heb mijn hele leven al gepland."



