Brit (38) ontwerpt Iron Man-pak waarmee hij kan vliegen

2/04/17 - 14u04 Bron: cnet.com, nu.nl

video De Britse uitvinder Richard Browning (38) heeft een pak ontworpen waarmee hij kan vliegen. Door de zes straalmotoren die op kerosine lopen, doet het pak denken aan de actiefiguur Iron Man.

Browning noemde het pak 'Daedalus', het eerste product van zijn bedrijf ' Gravity '. Gebruikers zouden er honderden kilometers per uur mee kunnen vliegen, maar Browning is er nog niet in geslaagd om een testgebied te vinden dat groot genoeg is voor de snelle vlucht. Wifi Browning en andere experts ontwikkelden 'Daedalus' in de loop van 2016. Eerst bond Browning kleine gasturbinemotoren rond zijn lichaam die hij geleidelijk aan leerde controleren. Nu bestaat het pak uit een exoskelet en zes straalmotoren. Met wifi verbinding ziet de gebruiker op een display hoeveel brandstof hij nog over heeft.

Browning vergelijkt leren vliegen met leren fietsen: als je tijdens het fietsen je concentratie verliest, val je ook. Het verschil is dat er voor het vliegen meer spierkracht nodig is. Zeker in de armen, want vooral daarmee moet de gebruiker de straalmotoren besturen. "Er is geen gebruiksaanwijzing, de gebroeders Wright (twee luchtvaartpioniers) volgden ook geen vlieglessen, zij moesten het ook leren", zegt Browning.



250 duizend dollar

Hoewel Browning al door verschillende mensen is benaderd, plant hij niet om het pak op de markt uit te brengen. Browning wil in de eerste plaats uittesten hoe de kracht van het menselijk brein en lichaam versterkt kan worden met technologie. Wel was Browning bereid om een prijsschatting te doen van zijn uitvinding: 250 duizend dollar.



In samenwerking met Red Bull gaat Browning het pak op verschillende plekken in de VS laten zien. Hoewel uit meerdere filmpjes blijkt dat Browning niet zo lang kan vliegen, beweert hij dat het veel vlotter gaat eens de gebruiker ongeveer 2 meter boven de grond vliegt.