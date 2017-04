Seks achter het stuur leidt tot dodelijk ongeval: Amerikaan 5 jaar de cel in

MVDB

Florida Een Amerikaan is veroordeeld tot vijf jaar cel voor een ongewoon verkeersongeval waarbij zijn eigen vrouw om het leven kwam. De grotendeels naakte Amanda (31) zat al seksend op de schoot van haar dronken echtgenoot Matthew Notebaert (33) terwijl die de auto bestuurde.

De wagen ging op 8 maart 2014 's nachts in Loxahatchee in het zuiden van de staat Florida van de baan en belandde in een kanaal. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten, ze overleed ter plekke.



Notebaert reed ongeveer 90 km/u op een weg waar de maximale toegelaten snelheid 50 bedraagt. De echtgenoot negeerde verschillende verkeersborden die waarschuwen voor het kanaal. Het onderzoeksrapport stelt ook dat de man aan de verkeerde kant van de weg reed.



De twee waren op de terugweg van een concert. Het was hun eerste avondje uit sinds de geboorte van hun tweede kind. Ze hadden een hoeveelheid whisky de concertzaal binnengesmokkeld. Op de weg naar huis raakten ze erg opgewonden en begonnen ze te vrijen. Amanda ging halfnaakt op de schoot van haar echtgenoot zitten, met seks tot gevolg. Matthew Notebaert zette de wagen niet aan de kant, maar trachtte verder te tijden. Door het ongeval vloog Amanda met haar hoofd tegen het dashboard en de voorruit. Ze overleed meteen.



Matthew Notebaert raakte zelf zwaargewond aan de benen. Hij werd aangeklaagd voor onder meer onvrijwillige doodslag door rijden onder invloed. De man bleek niet alleen dronken, een test wees uit dat hij ook marihuana had gebruikt. In aanloop naar het proces, zat hij een lange tijd in voorhechtenis. Aan de rechter verklaarde hij dat "woorden niet kunnen uitdrukken hoe hard hij zijn vrouw wel mist." Hij pleitte eerder schuldig op de aanklachten. Zijn advocaat probeerde een voorwaardelijke straf uit de brand te slepen, zodat Matthew kan instaan voor de opvoeding van zijn 12-jarige zoon en het nu drie jaar oude dochtertje.



De rechter ging daar niet op in, gezien het criminele verleden van Notebaert. Ook de ouders van Amanda vroegen om een strenge straf voor hun schoonzoon.