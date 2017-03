Door: redactie

30/03/17 - 15u03 Bron: vtmnieuws.be

video

Tijdens een Arabische top in Jordanië is de Libanese president Michel Aoun ten val gekomen. Het 82-jarige staatshoofd struikelde voor het oog van de camera's en viel vlak op de grond. De Jordaanse koning Abdullah schoot hem meteen te hulp. De Arabische leiders kwamen bijeen vlakbij de Dode Zee om de Israëlisch-Palestijnse kwestie te bespreken. De Jordaanse koning Abdullah zei dat vrede in het Midden-Oosten niet mogelijk is zonder een Palestijnse staat binnen een tweestatenoplossing.