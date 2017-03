Maagdelijkheid van Aleexandra (18) geveild voor 2,3 miljoen euro

Bewerkt door: LB

Het escortbureau dat de veiling organiseerde verklaart al meer dan 300 andere jonge maagden in de aanbieding te hebben. © Cinderella Escorts.

Eenmaal, andermaal. Verkocht! Een zakenman uit Hongkong heeft de hoofdvogel afgeschoten bij de veiling van de maagdelijkheid van het Roemeense tienermeisje Aleexandra Khefren. De man, die anoniem wenst te blijven, bood niet minder dan 2,3 miljoen euro. De veiling werd georganiseerd door het Duitse escortbureau Cinderella, dat naar eigen zeggen inmiddels nog 300 andere jonge maagden in de aanbieding heeft.

© Cinderella Escorts.

Khefren verklaart dat het hotel waar de bijzondere transactie zal plaatsgrijpen geboekt is en dat ze al heeft gesproken met haar 'koper'.



Niet alleen

"Ik verkies mijn maagdelijkheid via Cinderella Escorts te verkopen, liever dan die aan een vriend te geven die me dan toch zou verlaten. Ik denk dat veel meisjes dezelfde visie hebben. Hoeveel vrouwen zouden achteraf bekenen niet verzaken aan hun 'eerste keer' als ze 2,3 miljoen euro kregen?"



Khefren verklaart dat het escortbureau haar zal begeleiden bij haar eerste ontmoeting met de zakenman. Ze heeft de man al aan de lijn gehad en hij was "heel vriendelijk".



Ouders niet in geldnood

De veiling zorgde voor heel wat ophef. Zo dreigden haar ouders ermee haar te verstoten. Aanvankelijk verklaarde het meisje dat ze zich in ruil voor geld wilde laten ontmaagden om te verhinderen dat haar in geldnood verkerende ouders uit hun huis zouden gezet worden. Maar familieleden getuigden dat haar ouders hoegenaamd geen geldzorgden hebben. De aandacht rond het bijzondere initiatief zorgde ervoor dat er veel bieders waren. Het escortbureau vangt 20 procent van de verkoopsom.



"Intussen kregen we van meer dan 300 jonge maagden het verzoek hun maagdelijkheid te verkopen op onze website. Meisjes uit Australië, Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika maar ook uit Arabische landen en uit Azië", verklaart Cinderella.