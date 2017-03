Sue en Noel verwachten twintigste kind: "Onze enige luxe is op vakantie gaan"

Sven Van Malderen

30/03/17 - 00u27 Bron: Daily Mail/The Sun

Het grootste gezin van Engeland krijgt er een nieuwe telg bij. Noel en Sue Radford hebben met een echografie op sociale media bekendgemaakt dat ze in september hun twintigste kind verwachten. Het stel heeft nu tien zonen en negen dochters.

De familie uit de kustplaats Heysham haalde enkele jaren geleden al het nieuws toen Sue van spruit nummer achttien beviel. De Radfords kondigden toen aan dat Hallie Alfie toch echt de laatste zou zijn, maar dat bleken loze woorden.



Op haar veertiende kreeg Sue al haar eerste kind van Noel. Tegenwoordig runnen ze samen met hun koters een bakkerij. "Niemand dacht toen dat het zou duren, maar kijk nu. Na al die jaren zijn we nog altijd gelukkig bij elkaar", aldus het stel.



Aan de bijzondere familie is intussen ook al een speciale documentaire gewijd die de titel '16 Kids And Counting' meekreeg. Tegenwoordig gaat de reportage als '19 Kids And Counting' door het leven.

Toch liep niet alles even goed bij de Radfords. Het stel verloor in 2014 zoontje Alfie na 23 weken zwangerschap. Dat hakte er stevig in, erkende Sue. Als eerbetoon kreeg de dochter die volgde de naam Alphia.



"Een kind verliezen verandert je als persoon, ik zal nooit meer dezelfde zijn als voor die periode. Ik leer mezelf nu om een lach op mijn gezicht te toveren, ook in periodes waarin ik daar helemaal niet voor in de stemming ben." Sue and Noel Radford are expecting baby number 20! https://t.co/qcNsGU190Z pic.twitter.com/GKALkeEd5g — HerFamily (@HerFamilydotie)

Het grote gezin woont nu in een groot Victoriaans huis dat vroeger dienst deed als verzorgingstehuis. Het stel gaat er prat op nooit van het systeem geprofiteerd te hebben, in plaats daarvan werken ze bijzonder hard. Er is zelfs nog geld over om elk jaar op vakantie te gaan. "Maar dat is onze enige luxe, we roken of drinken bijvoorbeeld niet", zei Sue enkele jaren geleden. "Ik vind het wel belangrijk dat onze kinderen ons zien werken." Sue Radford of 19 Kids And Counting 'is pregnant with her 20TH child'! https://t.co/cSWiS1vWi1 pic.twitter.com/FjiBAeDBDU — Mirror Celeb (@MirrorCeleb)