Oeps! Belg dondert met auto twee verdiepingen naar beneden in betaalparking

Door: FT

29/03/17 - 15u57 Bron: Malta Today & Times of Malta

© Times of Malta.

video Een vrijwel alledaags manoeuvre is voor een 28-jarige Belg, vermoedelijk op vakantie op het eiland Malta, helemaal verkeerd afgelopen. Hij tuimelde met zijn huurauto een paar meter naar beneden in een parkeergarage.

De man die deze voormiddag rond 11.20 uur lokale tijd zijn auto wilde parkeren in betaalparking MCP in het Maltese stadje Floriana, viel met zijn Peugeot 208-huurauto liefst twee verdiepingen naar beneden, van niveau - 4 naar niveai -6. De vrouw van de man en hun kind hadden het voertuig net verlaten.



Hoe het ongeval is kunnen gebeuren? De auto ramde de houten omheining nadat de automobilist zich van versnelling vergiste en de Peugeot per ongeluk achteruitreed. De wagen kwam op zijn dak terecht en miste op een haar na enkele andere geparkeerde auto's. De man werd gewond overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar het is niet geweten hoe erg hij eraan toe is. De parkeergarage werd onlangs volledig gerenoveerd, maar was nog niet voorzien van een metalen omheining.