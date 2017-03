Busje met lading wiet stinkt uur in de wind: chauffeur loopt tegen de lamp

EB

28/03/17 - 17u39 Bron: ANP

Archiefbeeld. © ANP.

Een 23-jarige bestuurder van een bestelbus is vandaag in de Nederlandse provincie Noord-Brabant op opmerkelijke wijze betrapt met een lading wiet. Uit het voertuig kwam zo'n penetrante geur dat iemand die achter hem reed de politie waarschuwde. In de wagen bleek 40 kilo vers geoogste hennep te liggen.