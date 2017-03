Peking rantsoeneert wc-papier openbare toiletten in strijd tegen diefstal door oudjes

© Weibo.

De Chinese hoofdstad Peking wil komaf maken met de diefstal van wc-papier uit openbare toiletten. Aan de Tempel van de Hemel werden daarom camera's met gezichtsherkenning geïnstalleerd. Wie te snel opnieuw een boodschap komt doen, zal het zonder toiletpapier moeten stellen. Het rantsoen staat op 60 centimeter aan velletjes in 9 minuten.

De openbare toiletten aan de Tempel van de Hemel worden al jaren geteisterd door Chinezen die er wc-papier komen jatten voor thuisgebruik. Recent bleek na onderzoek van enkele media dat het vooral oudjes zijn die zich hieraan bezondigen. Een nieuwe rol werd soms in één minuut doorgejaagd naar de handtas, zodat de volgende wc-gangers prijs hadden.



Drie seconden

In de strijd tegen de toiletpapierdieven zet Peking nu hogedefinitiecamera's met gezichtsherkenning in. Wc-gebruikers moeten hoofddeksel en (zonne)bril afzetten en naar het vogeltje kijken. Dat mag in principe slechts drie seconden duren, maar er doken al klachten op dat de operatie soms meer dan een minuut in beslag neemt. Voor wie gehaast is, een wereld van verschil...



Naast de vele problemen met de sputterende software doet ook de hele aanpak op zich vragen rijzen rond de privacy van de toiletgangers. Op Weibo, de Chinese Twitter, schreef een ongeruste gebruiker: "Ik dacht dat het toilet toch wel de laatste plaats was waar mijn privacy nog gerespecteerd zou worden, maar zelfs daar word ik begluurd".



46.000 camera's

Chinezen zijn anders wel een en ander gewoon op het vlak van privacy. De politie van Peking gaat er prat op dat ze het reilen en zeilen in de hele stad in het oog houdt, dankzij de meer dan 46.000 camera's en een team van 4.300 agenten.



De hele kwestie wordt druk besproken op de Chinese sociale media. Er zijn er die 60 cm toiletpapier te weinig vinden. Sommigen zeggen dan weer dat de opschudding overdreven is, zoals een gebruiker op WeChat: "Het goedkope papier in openbare toiletten bevat vele giftige stoffen. Overmatig gebruik schaadt alleen maar de gezondheid".



Naast de geavanceerde toiletten met gezichtsherkenners blijft er ook nog altijd een aantal 'klassieke' exemplaren over in het Tiantan park bij de Tempel van de Hemel. Al zijn, volgens de Beijing Evening News, de camera's een financieel succes: het gemiddelde van 20 rollen per toiletcabine daalde naar nog vier stuks.



Luxetoiletten

China lijkt de laatste tijd wel geobsedeerd door openbare wc's. Recent werd 269 miljard euro uitgetrokken voor de zogenaamde 'toiletrevolutie'. Met dat geld moeten duizend openbare toiletten gerenoveerd worden in de hoop meer toeristen te lokken. Sommige worden zelfs luxueus uitgerust met tv-toestellen met groot scherm, wifi, bankautomaten en zetels. China wil zo zelfs een beoordelingssysteem lanceren gaande van A tot AAA.