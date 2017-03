Druïden in Londen vieren komst van de lente

Bewerkt door EB

In Londen hebben druïden het begin van de lente gevierd. In witte gewaden en kappen voerden aanhangers van het Keltische druidendom voor de Tower of London rituelen uit ter verwelkoming van de equinox. Voor astronomen begint de lente als de zon van het zuiden naar het noorden over de equator trekt. Als de zon loodrecht boven de evenaar staat, dan is er sprake van een dag en nachtevening, een dag waarop de dag en de nacht even lang duren.