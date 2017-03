Dief komt vast te zitten in etalageraam, tot groot jolijt van de Franse politie

ADN

De politie uit het Franse Mauléon heeft zich afgelopen week een kriek gelachen met de capriolen van een dronken inbreker. De onhandige dief werd op heterdaad betrapt, maar daar moest de politie bitter weinig moeite voor doen. De dief was namelijk vast komen te zitten in het etalageraam van de winkel waar hij wilde binnendringen en zo bood hij zichzelf op een presenteerblaadje aan voor de agenten.

Woensdagavond had de politie een oproep binnengekregen voor een mogelijke inbraak bij boetiek Leily Créations, maar toen de agenten arriveerden, was daar niemand te bespeuren. Donderdag in de vroege uurtjes volgde een tweede oproep. Opnieuw ging de politie ter plaatse. En deze keer was het wel prijs. Dubbel prijs zelfs, want de inbreker was erin geslaagd zichzelf klem te zetten in het glas dat hij zelf had kapotgeslagen.