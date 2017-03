Manager supermarkt vraagt personeel zondag te komen werken voor pizza

© thinkstock.

De grote Australische supermarktketen Coles ligt onder vuur nadat een opmerkelijke nota van een manager is opgedoken op Twitter. De man vraagt daarin aan zijn 65 personeelsleden uitdrukkelijk om vandaag/zondag een halve dag gratis te komen werken. De enige compensatie die hij voorstelt is... pizza. Werknemers leggen de schuld bij de druk van hogerhand van Coles op de filiaalhouder.

Geen recuperatiedag, geen geld, enkel pizza. Dat was de compensatie voor vier werkuren op een zondag die de manager van een Coles-filiaal voorstelde aan zijn voltallige personeel. De stock in de achterkamer had zich er zodanig opgestapeld dat het dagelijkse werk danig bemoeilijkt werd. De uitbater van de supermarkt had daarom het idee opgevat om een en ander vandaag, op een halve weekenddag, op te ruimen, maar dan wel gratis. "Ik besef dat ik veel van jullie vraag maar ik zou het niet doen als het niet absoluut noodzakelijk was", klonk zijn argumentatie. Na het werk, om 21u30, zou er "meer dan genoeg pizza" voorzien zijn.



Heel wat werknemers zagen dit echter niet zitten en stapten naar de vakbond. De manager "pruttelde wat tegen" volgens de vakbond, maar haalde dan toch zijn oproep weer van de valven. "We namen dit ook op met de hoofdzetel van Coles want dit is duidelijk erg zorgwekkend", klinkt het. "De top van Coles staat er zelf van versteld dat de manager zo ver ging en heeft actie ondernomen zodat dit niet enkel niet doorgaat maar bovendien niet nog eens kan voorvallen."



Een anonieme werknemer neemt het in een brief aan een radiostation op voor de filiaaluitbater. "Ik geloof niet dat hij er zelf financieel voordeel wou uit halen", schreef hij. "Het is niet correct maar ik zou hem niet te hard aanpakken. Zijn motivatie heeft wellicht te maken met de druk die de regionale manager uitoefent om het werk binnen een bepaalde tijdspanne gedaan te krijgen. In elke winkel is er stevig gesnoeid in de werkuren en de werkdruk is enorm gestegen. De manager zag mogelijk geen andere uitweg."



Een andere bron beweert dat onbetaald werk schering en inslag is bij Coles: "Het is goed dat de vreselijke werkomstandigheden bij Coles eindelijk naar buiten komen."