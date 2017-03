Meisje (4) trekt 8 km door ijskoude wildernis op zoek naar hulp voor haar oma

KV

Een vierjarig meisje uit de Russische republiek Toeva heeft de Siberische wildernis en temperaturen van -34 graden Celsius getrotseerd om hulp te zoeken voor haar zieke grootmoeder. Lokale media roemen het dappere kleintje om haar heldhaftigheid, maar tegen haar moeder werd een gerechtelijk onderzoek geopend.

Saglana Salchak woonde met haar grootouders op een afgelegen boerderij nabij de Mongoolse grens, op meer dan negentien kilometer van het dichtstbijzijnde dorp en op acht kilometer van de 'naaste' buren.



Vorige maand werd het kind wakker en ontdekte ze dat haar zestigjarige oma niet meer bewoog. Het huishouden beschikte niet over een telefoon of internet, dus vroeg Saglana's blinde grootvader haar om hulp te gaan zoeken. In de vroege ochtend vertrok het kleutertje te voet naar het huis van de buren: een acht kilometer lange tocht door de vrieskou die ze deels moest afleggen in het duister.

Wolven Gewapende met enkel een luciferdoosje om vuur te kunnen maken, volgde ze de rivier en doorploeterde ze een dikke sneeuwlaag. Meer dan zes uur later liep Saglana het huis van haar buren per ongeluk bijna voorbij, maar gelukkig werd ze opgemerkt door een van de bewoners. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, onderzochten het meisje en reden dan naar het huis van haar grootouders. Daar ontdekten ze dat Saglana's oma overleden was aan een hartaanval.



"Toeva zit gewoonweg vol met wolven," zegt Semyon Rubtsov, hoofd van het lokale reddingsteam. "Ze eten vee, de herders klagen over hen. Ze kon makkelijk een roedel zijn tegengekomen in het donker." Aan een lokale krant vertelde het kleutertje dat ze niet bang was: "Ik wandelde gewoon en kwam er dan aan". Het kind gaf wel toe dat ze het koud had en "echt wilde eten".

Onderzoek Saglana werd opgenomen in het lokale ziekenhuis en kwam er met een verkoudheid vanaf. Ze woont nu in een sociaal centrum waar ze zopas haar vijfde verjaardag vierde.



Voor de lokale bevolking is het meisje een echte held, maar voor haar moeder Eleonora (31) is het lokale gerecht minder mals. Tegen Eleonora Salchak werd een onderzoek geopend omdat ze een minderjarige in gevaar bracht. "Ze wist dat de grootouders niet in staat waren om de veiligheid van het kind te garanderen," zo staat in een persbericht te lezen. De moeder riskeert een boete en zelfs tot een jaar cel.



Er wordt ook een onderzoek ingesteld naar de maatschappelijk werkers in het district van het kind.