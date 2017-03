Parkeerticket gekocht, maar toch boete gekregen... om opvallende reden

Door: FT

Het parkeerticket en de boete die de vrouw onder haar ruitenwisser vond. © RV.

Een parkeerticket kopen is blijkbaar niet voldoende om een boete te vermijden. Dat ondervond een vrouw uit Aalter. Op de Facebookpagina 'PolCon', waar gebruikers elkaar wijzen op flits- of alcoholcontroles, vertelde een van de leden hoe ze een parkeerboete kreeg omdat haar ticketje niet ín de auto lag, maar tussen de ruitenwisser stak, aan de buitenkant.



De dame in kwestie had haar wagen geparkeerd in het centrum van het Oost-Vlaamse Aalter, maar vond haar autosleutels niet onmiddellijk terug toen ze het ticketje achter haar voorruit wilde leggen. Omdat ze nogal gehaast was, besloot ze het parkeerticket dan maar onder de ruitenwisser te schuiven. Een parkeerwachter gaf haar weliswaar een boete, nochtans was het ticketje niet weggehaald of weggewaaid.



Het probleem? Volgens het parkeerbedrijf moet het ticket in de auto liggen, achter de voorruit en niet óp de voorruit. De vrouw zal de boete van tien euro dus toch moeten betalen.