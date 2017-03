Carjacker rijdt paramedica dood met haar eigen ambulance

KVDS

17/03/17

Het slachtoffer was moeder van vijf kinderen. © ap.

New York Een 25-jarige man heeft donderdagavond in de Bronx in New York een paramedica met haar eigen ziekenwagen doodgereden. Een collega van de vrouw liep verwondingen op. Dat zegt de New Yorkse brandweercommandant Daniel Nigro.