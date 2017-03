Matador verliest na echt oog ook vals exemplaar in arena

Door Eric Belsack

14/03/17 - 23u06 Bron: efe

Juan Jose Padilla (43), bijgenaamd El Pirata, op zijn ziekenbed in Valencia. © epa.

video Een carrièreswitch is misschien aan de orde voor matador Juan Jose Padilla. Maar de stierenvechter wil van geen wijken weten. Nadat een stier zes jaar geleden zijn oog uitstootte, verloor hij vorige zondag ook nog eens zijn valse kijker in de arena. "Een zware tegenslag", zucht Padilla vanop zijn ziekenhuisbed. "Maar ik kom terug, zoveel is zeker".

Juan Jose Padilla (43), bijgenaamd El Pirata, heeft in de loop der jaren meer dan enkel kleerscheuren opgelopen in de arena. In 2001 verloor hij ei zo na het leven toen hij op de horens werd genomen in de San Fermin-arena in Pamplona. Een beruchte Miura-stier doorboorde toen zijn keel.



Padilla keerde evenwel terug als matador. Alles ging goed, tot hij in 2011 in Zaragoza in de lucht werd geworpen door een stier. De kaak en de schedel van El Pirata werden verbrijzeld. Hij kon niet meer horen uit zijn rechteroor en zijn linkeroog moest verwijderd worden. Hij ging voort door het leven met een zwarte ooglap. Vandaar zijn bijnaam van 'Piraat'.



En daar bleef het niet bij. Een jaar later werd Padilla opnieuw in de lucht gekatapulteerd, ditmaal tijdens het San Isidro-festival in Madrid.



Vorig jaar in oktober trad Juan Jose Padilla opnieuw aan in de arena van Zaragoza, waar hij destijds zijn oog verloor. Eens te meer nam zijn 500 kilo zware tegenstander hem te grazen. El Pirata kwam er toen als bij wonder af met een hersenschudding.