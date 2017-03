Door: redactie

Is jouw chihuahua een moeilijke eter of geef je liever geen industrievoeding aan je labrador? Een Brussels bedrijf levert sinds vandaag over heel België vers bereide maaltijden aan huis voor honden. Ze hebben naar eigen zeggen al een honderdtal klanten in Brussel, maar goedkoop is het zeker niet.