Deze dronken man is zijn autosleutels kwijt, dus neemt hij drastische maatregelen

MVDB

13/03/17 - 14u43 Bron: AP

Edward Quinton (44). © ap.

Florida De politie van Monroe County in Florida is donderdagnacht uitgerukt voor een wel heel vreemde diefstal. Een man bleek met een vorklift tegen een poort te zijn gebotst. De man verklaarde het voertuig gestolen te hebben. De reden? Simpel: hij was zijn autosleutels kwijtgespeeld en moest thuis zien te raken.