12/03/17 - 19u27

In de Durme was vanmorgen sprake van een natuurlijke vloedgolf, wat uitzonderlijk is in België en al zeker in Europa. Een natuurfenomeen zorgt er in laag water namelijk voor dat er een kleine vloedgolf ontstaat.