Duiker bevrijdt haai van mes in kop: "Alsof hij mij om hulp kwam vragen"

© videostill.

video "De haai kwam recht onder mij liggen, alsof hij om hulp vroeg", zei duiker Brett Johnson. Hij trok in de wateren van Cayman Brac een keukenmes uit de kop van het dier. De haai zwom vervolgens verder, met een duidelijk gat waar het mes had gestoken.

De Kaaimaneilanden zijn geliefd bij duikers voor de pracht van de omringende riffen in de Caraïbische Zee. Tijdens een duiksessie met een groep studenten aan het eiland Cayman Brac vorige week merkte de Canadese duikinstructeur Brett Johnson de gewonde haai op. Het dier had een lang mes in zijn kop en bleef roerloos liggen onder Johnson. Die begreep de boodschap en bevrijdde de haai van het keukenmes van zo'n 30 cm. De haai zwom verder zonder het mes maar wel met een serieus gat in de kop. Heel waarschijnlijk gaat het om een verpleegsterhaai, een over het algemeen niet-agressieve soort die in het Caribisch gebied wel vaker voorkomt.



Een van zijn klanten filmde alles en Johson postte de video op Facebook. Het Cayman Brac Beach Resort liet daarna nog op Facebook weten dat de haai later opnieuw gespot werd aan hetzelfde rif en dat het dier oké leek.



De Kaaimaneilanden vaardigden in 2015 een verbod uit op het vangen of verwonden van haaien. Overtreders van de wet riskeren een boete van 500.000 dollar en tot vier jaar cel.



Brett Johnson had dit zelf nog nooit meegemaakt en zegt dat zijn klanten gechoqueerd waren. "Mensen komen naar Kaaiman om onze prachtige riffen te zien en verwachten helemaal niet om op een haai met een mes in zijn kop te botsen", aldus Johnson aan Cayman 27.