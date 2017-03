"Compleet gestoord": Vinny vertelt op tv waarom hij geslachtsloze alien wil worden

Sven Van Malderen

Bijna 48.000 euro heeft Vinny Ohh al uitgegeven om zijn grote droom te verwezenlijken: de 22-jarige jongeman wil zichzelf graag getransformeerd zien in een 'geslachtsloos buitenaards wezen'. Wie na 110 (!) chirurgische ingrepen zijn apart uiterlijk ziet, kan enkel maar toegeven dat hij goed op weg is. De kroon op het werk ontbreekt echter: zijn navel, tepels én penis moeten nog verwijderd worden, een 'klus' die hij graag bij dokters in Thailand en Zweden zou laten uitvoeren. Prijskaartje: 150.000 euro. In het tv-programma 'This Morning' gaf hij wat meer uitleg bij zijn wilde plannen. Twitteraars konden amper geloven wat hij allemaal uitkraamde. "Compleet gestoord", luidde dan ook hun oordeel.

Neuscorrecties, verschillende fillers in zijn lippen, wangen en wenkbrauwen, speciale contactlenzen, botoxsessies, bizarre haarkleuren,... U kan het zo gek niet bedenken of Vinny heeft er al ervaring mee. "Ik wil dat de buitenkant toont hoe ik me vanbinnen voel. Ik wil een geslachtsloze alien zijn. Een hybride, geen vrouw dus. Ik kan perfect leven zonder penis of vagina, dus waarom heb ik dan een geslachtsorgaan nodig?"



"Ik voelde me heel tweeslachtig", legt Vinny aan de presentatoren uit. "Maar ik wilde ook niet in een hokje gestopt worden. Er ontstond een soort rebellie. Mensen vonden dat ik er als een marsmannetje uitzag en daar kon ik me wel in vinden. Het klinkt zelfs sexy en dus zit ik nu helemaal in die vibe." Happy Sunday children

Een relatie interesseert hem niet echt. "Ik voel me meer verbonden met mensen die als freak aanzien worden, zo voelen zij zich minder raar."



Of hij hier later echt geen spijt van zal krijgen? "Nee, dat denk ik niet. Ik wil wel nog graag kinderen adopteren en hen grootbrengen. Mijn ouders zeggen dat ik gek ben, maar ze zien me graag. De enige zorg van vrienden en familieleden is mijn veiligheid. Ik doe iets dat nog nooit iemand gedaan heeft." I can see the light. New vids coming soon. #youtube #mua #vinny #vinnyohh #greenhair #makeup #guru #truth #contacts #motd #plastic

Vinny is altijd een buitenbeentje geweest. Hij werd al op jonge leeftijd LHBT-activist (lesbisch, homo, biseksueel, transgender; nvdr), maar haat het om een label op zich geplakt te krijgen. "Na verloop van tijd besefte ik dat ik nergens bij hoorde. Ik wil gewoon mezelf zijn. Mijn doel is om de wereld te inspireren: stop met mensen in hokjes te stoppen."



Op straat trekt Vinny uiteraard de nodige aandacht. "Ik kan mijn parelhalssnoer niet missen, net als mijn grote zwarte contactlenzen. Sommige mensen noemen het duivels, maar ik vind het mooi. Een beetje dierachtig. Bij mijn make-up ligt de focus ook op geslachtsloosheid. Ik speel veel met kleuren, ik wil met alles experimenteren." I love you. Inspired by a painting from @girlacne

Voorbijgangers weten vaak niet wat ze zien. "Sommigen geven me veel complimenten. Ik zie er niet écht uit en daar houden mensen van. Of ze hopen dat hun kinderen -die zich soms zelf niet zo goed in hun vel voelen- zullen optrekken aan mij. Maar het is ook al gebeurd dat ze opzettelijk met hun winkelkar tegen mij rijden of mij puur als een seksueel object zien. Ach, ik ben het intussen gewend om er niet bij te horen."



Op Twitter klinken de reacties echter niet mals. "Hij zou beter zijn geld uitgeven aan psychiatrische hulp in plaats van die gekke operaties." Of nog: "Welke dokter gaat nu zoiets uitvoeren. Wat een grap." En: "Sommige mensen willen anders zijn om anders te zijn en het wordt almaar gekker. Vrijheid is goed, maar gezond verstand ook." Hot mess, self obsessed.