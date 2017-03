Megaspin kruipt uit pakje uit China

Rick Aalbers

Medewerkers van een winkel in het Nederlandse Hengelo hebben gisteren een grote jachtspin gevonden. Het dier dook op uit een pakketje uit China en verschanste zich na zijn ontdekking in een bovenhoek van het magazijn.

Het winkelpersoneel belde de politie en vroeg om hulp bij het vangen van de spin. Agenten wisten aanvankelijk ook niet wat ze moesten aanvangen met het dier, dat een spanwijdte heeft van zo'n 15 centimeter (vergelijkbaar met de lengte van een mensenhand).



De spin is uiteindelijk gevangen door medewerkers van de dierenambulance. "Hij komt zo hierheen. Ik heb al een mooi plekje voor hem ingericht, met aangename temperatuur. Er ligt ook al wat te eten klaar, wat lekkere torren en krekels", zegt Olette van der Werff van de dierenambulance, vlak voordat zij de spin verwacht op de opvanglocatie in Winterswijk.



Grootste spin ter wereld

Het dier overnacht in ieder geval in Winterswijk. Van der Werff gaat intussen op zoek naar een gespecialiseerde opvang voor de spin, familie van de zogeheten heteropoda maxima, die algemeen beschouwd wordt als de grootste spin ter wereld.



Een jachtspin is in de regel niet agressief en het gif is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Wel kan er een allergische reactie ontstaan, maar er zijn geen gevallen bekend van mensen die zijn overleden na een beet van een jachtspin.