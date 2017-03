Jonge vrouw "levend gecremeerd nadat artsen haar hadden doodverklaard"

Bewerkt door Eric Belsack

Rachna Sisodia (24) en haar 23-jarige echtgenoot Devesh Chaudhary. © Twitter / Rishi K Ghimire.

In India is een 24-jarige vrouw levend gecremeerd nadat ze in het hospitaal verkeerdelijk was doodverklaard. Dat is althans wat de familie van Rachna Sisodia beweert.

Volgens de artsen van het Sharda-hospitaal in Noida was Rachna op 25 februari overleden aan de gevolgen van een longinfectie. Een dag later kwam haar echtgenoot Devesh Chaudhary (23) haar lichaam ophalen. Samen met enkele vrienden bouwde hij in Aligargh een brandstapel om het lijk te cremeren.



Enige tijd nadat de crematie was begonnen, riep een omstander evenwel dat de vrouw nog in leven was. De ceremonie werd stopgezet en het stoffelijke overschot werd van de brandstapel gehaald.



Uit de lijkschouwing is inmiddels duidelijk geworden dat de jonge vrouw inderdaad nog in leven was op het moment van de crematie. Dat blijkt uit verkoolde deeltjes die werden aangetroffen in de luchtpijp van Rachna. Dit wijst erop dat ze nog ademde op het moment dat het vuur op de brandstapel werd aangestoken. Toen de vrouw van de brandstapel werd gehaald, was zij overleden. Haar lichaam was voor 70 procent verbrand. Lees ook Vrouwelijke transgender verkracht en in brand gestoken: wereld schreeuwt om gerechtigheid

