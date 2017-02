Sekspoppenbordeel is Europese primeur voor Barcelona

MVDB

Bron: El Espanol - The Local

Het niet alledaagse bordeel Lumidolls heeft in de Spaanse metropool Barcelona sinds enkele weken de deuren geopend. De 'werkneemsters' zijn vier hyperrealistische sliconenpoppen. Volgens de initiatiefnemers hebben ze met het bordeel een Europese primeur.

Lumidolls is te vinden in een oud appartementsgebouw in het centrum van Barcelona, vlak bij de Ramblas. Klanten kunnen voor tachtig euro een uurtje aan de slag met de poppen. Ze zijn vervaardigd uit de kunstof thermoplast en elastomeer, dat rubberachtige eigenschapen heeft. De levensechte poppen hebben openingen op de drie gebruikelijke plaatsen. De holtes zijn zeventien centimeter diep. De poppen kunnen door hun flexibiliteit in nagenoeg elke positie worden gezet. Zulke poppen zijn in Japen en China populair. Ze worden vooral door getrouwde zakenmannen die lang van huis zijn gebruikt. Of de echtelijke trouw zo niet wordt geschonden, is voer voor discussie. Wie er één wil aanschaffen, moet diep in de buidel tasten. Een soortgelijke pop kost meer dan 5.000 euro.



Klanten van Lumidolls kunnen kiezen uit een assortiment van vier sekspoppen die elk zo'n veertig kilogram wegen: de Europese rondborstige blondine Katy (lengte 170 cm), de Aziatische Lili (161 cm), de Noord-Afrikaanse Leiza (168 cm) en ten slotte Aki, een blauwharige Japanse met anime-uiterlijk. Het bordeel mikt niet alleen op fetisjisten en beschrijft de ervaring als "beter dan het echte".



Alle peeskamers zijn uitgerust met een groot tv-scherm, een assortiment porno-dvd's en een collectie sensuele muziek. Kaarsen moeten de sessie een romantische toets geven. De directie van het bordeel verzekert dat elke sekspop na gebruik grondig wordt gedesinfecteerd. Toch raden ze hun klanten aan om een condoom te dragen en glijmiddel te gebruiken. Eigen kleren meebrengen voor de pop is toegelaten. Wie meer betaalt kan de sekspop langer gebruiken. Ook koppels zijn volgens de website welkom in het bordeel.



Prostitutie is niet legaal in Spanje, maar wordt grotendeels gedoogd. Pooierschap wordt wel strafrechtelijk vervolgd. Of Lumidolls de wetten overtreedt, is onduidelijk.