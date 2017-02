Trump wakkert 'spirituele' strijd tussen heksen en christenen aan

Door: redactie

26/02/17 - 00u42 Bron: Rolling Stone, BBC

© afp.

De rivaliteit tussen heksen en christenen is al eeuwenoud. Het dateert van het einde van de zeventiende eeuw dat er nog heksen werden geëxecuteerd in de VS, maar nu staan beide groepen weer lijnrecht tegenover elkaar. De inzet van hun strijd: de ziel van president Donald Trump.

In de nacht van vrijdag op zaterdag spraken Amerikaanse heksen om middernacht massaal een spreuk uit om Trump uit zijn ambt te ontzetten. Een Facebookpagina gewijd aan het ritueel verzamelde meer dan 11.600 likes en creëerde de hashtag #magicresistance (magisch verzet, red.).



Schrijver Michael Hughes, die zichzelf omschrijft als een "magisch denker", postte een versie van de spreuk op het internet die ondertussen overgenomen werd door verschillende wiccagroepen.



Hughes stelt voor dat heksen gebruik maken van een kaars, een weinig flatterende foto van Trump en een tarotkaart met 'De Toren'. De heksen moeten de naam van de president in de kaars krassen met een naald, een spreuk opzeggen en dan zijn foto verbranden in de vlam. © Facebook.

Bindingsspreuk Tarotkaart 'De Toren' © thinkstock. De spreuk vraagt de wiccagoden om "Donald J. Trump tegen te houden, zodat zijn kwaadwillige werken volledig mogen falen" en zodat hij "onze politieke organisatie niet doorbreekt, onze vrijheid inneemt of onze hoofden niet vult met haat, verwarring, angst of wanhoop."



Ook Trumps aanhangers ontkomen er niet aan. De spreuk vraagt dat ook hun "kwaadwillige tongen" stilgelegd worden. Hughes stelt voor dat in plaats van de normale slotzin 'Zo moet het zijn!" nu Trumps eigen woorden uit realityshow 'The Apprentice' worden gebruikt: "You're fired!" (Je bent ontslagen!).

"Geen magische dreun" Een "bindingsspreuk" als deze heeft volgens Hughes niet tot doel om Trump te kwetsen, maar moet verhinderen dat hij kwaad kan berokkenen.



"Dit is niet het equivalent van het verkopen van een magische dreun aan een nazi," schreef hij. "Het is eerder de megafoon uit zijn handen rukken, zijn telefoon stukslaan zodat hij niet kan tweeten, hem vastbinden en in een donkere kelder gooien waar hij niemand kwaad kan doen."



De heksen willen deze spreuk blijven herhalen op dagen waarop er een afnemende sikkelmaan is tot de dag waarop Trump het Witte Huis verlaat. Het volgende ritueel vindt plaats op 26 maart.