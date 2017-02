Bedrogen vrouw valt partner en zijn maîtresse aan in café

Sven Van Malderen

24/02/17 - 23u47 Bron: Daily Mail

Heftige emoties in Brazilië: een vrouw stormde er een café binnen en viel haar partner en zijn vermoedelijke maîtresse aan. Eerst pakte ze haar haren beet en zwierde ze de blondine tegen de grond, daarna richtte ze haar pijlen op haar man. Toen de bedrogen dame uitgeraasd was, kreeg hij de volle laag van de furie die met hem aan tafel zat. Ook aan haar had hij dus blijkbaar nog wat uit te leggen...



De onthutsende beelden zijn op sociale media al veertig miljoen keer bekeken. En wat dan gedacht van de ruim 52.000 reacties? "Ik heb nooit begrepen waarom bedrogen vrouwen eerst hun rivalen slaan en dan weer terugkeren naar hun echtgenoot. Als ik in die positie zat, zou ik hem een lesje leren. En enkel hem", liet Gisele Coelho Pedrosa Gisele Pedrosa optekenen.



"Zelfs als hij haar bedrogen heeft, is dit geen slim idee", vulde Simone Gomes aan. "Vrouwen zouden moeten beseffen dat ze respect verdienen en dit is niet de manier om die te krijgen."