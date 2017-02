Jongetje overleeft dodelijke spinnenbeet na 12 (!) dosissen antigif

Door: redactie

24/02/17 - 23u51 Bron: BBC News

De tunnelwebspin is een van de dodelijkste spinnensoorten ter wereld. © Australian Reptile Park.

Een tienjarig Australisch jongetje heeft een beet van de tunnelwebspin, een van de dodelijkste spinnen ter wereld, overleefd. Hulpverleners moesten het kind twaalf doses antigif toedienen.

De spin beet Matthew Mitchell in zijn vinger toen hij zijn vader hielp bij het opruimen van een schuur. Het jongetje kreeg stuiptrekkingen, zijn pupillen waren verwijd en hij kreeg schuim op de lippen.



"Het beet zich in me vast en alle poten klampten zich rond mijn vinger en ik kon het er niet vanaf krijgen," vertelde de jongen vandaag aan de Australian Daily Telegraph.



Matthews familie gebruikte zijn t-shirt als een knelverband om de verspreiding van het gif tegen te gaan, terwijl het kind met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar kreeg hij een hoeveelheid antigif toegediend die drie keer groter is dan wat eender welke andere overlevende ooit heeft gekregen, schrijft de Telegraph.



De spin werd gevangen en overgebracht naar het Australian Reptile Park nabij de stad Sydney. Daar wordt ze nu gebruikt in een gifmelkingsprogramma: het gif van de spinnen wordt er eens per week met een pipetje uit de spinnen gehaald. Dat gif wordt in kleine doses geïnjecteerd in konijnen die er geleidelijk aan antilichaampjes tegen opbouwen. Die antilichaampjes worden op hun beurt gebruikt om een serum te maken dat dient als antigif tegen het spinnengif.



Volgens Tim Faulkner, de manager van het park, heeft Matthew heel veel geluk gehad. Februari en maart vormen het hoogtepunt van het paarseizoen van de tunnelwebspinnen. De mannetjes, die vijf keer giftiger zijn dan de vrouwtjes, zijn dan bijzonder agressief.



Tunnelwebspinnen verkiezen een vochtige omgeving: ze leven bijvoorbeeld onder boomstammen, struiken of in rottende boomstronken. Er zijn een veertigtal verschillende soorten, maar ze zijn niet allemaal even giftig. In Australië zijn er dertien bekende gevallen van overlijdens door een beet van de tunnelwebspin, maar sinds het antigifprogramma van start is gegaan, overleed totnogtoe niemand meer.